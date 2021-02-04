В Киеве под зданием телеканала «НАШ» устроили акцию протеста с требованием закрыть телеканал, уже произошли первые потасовки между митингующими и полицией.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Известно, что полиция не пропустила в здание протестующих и это стало причиной потасовки.

По информации одного из организаторов протеста, задержали 5 человек. Однако в полиции Киева пока что говорят, что у них пока нет информации о столкновениях.

Также сообщается, что протестующие перекрыли движение по улице Жилянская.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против Тараса Козака, народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и соратника Виктора Медведчука. Под санкции попали также 8 компаний, которые владеют телеканалами Zik, «112 Украина» и NewsOne.

Также сообщалось, что санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака ввели из-за расследования спецслужб Украины, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Кроме телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik под санкции, которые ввел своим указом президент Владимир Зеленский, попали также и самолеты лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и его партнера Тараса Козака — на них они летали в Россию.

В Европейском Союзе позитивно отреагировали на введение властями Украины санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», которые принадлежат Виктору Медведчуку. Также поддержали принятые меры и в США.

Опрос КМИС показывает, что большинство украинцев не доверяют украинским средствам массовой информации, а также институтам центральной власти.



