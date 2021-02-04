Верховная Рада поддержала законопроект №3817, согласно которому вводятся компенсации за задержку выплаты пенсий и зарплат.

За соответствующее решение проголосовали 323 народных депутата.

Документом вводится исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых начисляется компенсация.

В этом перечне указаны пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии, установленных законодательством), социальные выплаты, стипендии, заработная плата (денежное обеспечение), сумма индексации денежных доходов граждан.

Также в принятом документе расписано, какие именно доплаты и другие выплаты входят в пенсии как вида дохода, потеря части которого компенсируется, актуализирован перечень фондов общегосударственного обязательного социального страхования Украины, средства которых используются для выплаты компенсации.

Как мы уже рассказывали ранее, министерство образования и науки Украины подготовило проект приказа о повышении должностного оклада работников учебных заведений, учреждений образования и научных учреждений в 2021 году.

Тем временем, средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2020 года выросла на почти две тысячи гривен и составила 14 179 гривен.