В пятницу в Украину придет похолодание. Местами температура воздуха опустится до 12 градусов.

Об этом предупредила синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, завтра в северных областях температура воздуха снизится ночью до -7-12 градусов, днем ​​до -3-9 градусов. На остальной территории в течение дня ожидается от 4 мороза до 2 тепла, в южной части до 6 тепла.

Также ожидается порывистый и холодный ветер.

Ближайшей ночью дожди пройдут в восточных областях, в Днепропетровской области и в Запорожье.

Синоптик также добавила, что завтра днем ​​в большинстве областей Украины северный антициклон вытеснит осадки с нашей территории — будет сухо, только в Карпатах возможен небольшой снег.

Похолодание будет способствовать усилению гололеда.

В Киеве завтра будет очень скользко и холодно: ночью похолодает до 7 мороза, днем до 3-5. При этом будет без осадков.

На выходных похолодание, к сожалению, только усилится.

Напомним, 2 февраля, в день сурка, сурок Тимка III не увидел своей тени, что по словам старшего преподавателя биофака Харьковского национального университета Надежды Токарской, является прогнозом раннего прихода весны.

При этом синоптики говорят, что весна в Украине в этом году наступит ближе к началу апреля. Народные синоптики прогнозируют морозы и снег в начале марта, но к середине месяца потеплеет. Правда, ненадолго. Затем снова пойдут дожди с мокрым снегом.

Как сообщал ранее Украинский гидрометеорологический центр, в феврале 2021 года средняя месячная температура в Украине составит от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла — на 1,5-2,0 градуса выше средних многолетних значений.Погода в феврале будет не сильно отличаться от января — ожидаются периоды потепления, морозы, снегопады. Синоптики прогнозируют, что весна немного задержится.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в феврале не порадует украинцев — ожидаются неприятные атмосферные явления и резкие перепады температур.