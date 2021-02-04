Верховный Суд Украины отказал в открытии производства по делу об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Александра Тупицкого.

Об этом говорится в сообщении ВС в Facebook.

Суд после проверки материалов искового заявления к президенту Украины о признании противоправным и отмене его указа «Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины», решил отказать в открытии производства, поскольку данный иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства:

«Согласно ч. 2 ст.19 КАС Украины юрисдикция административных судов не распространяется на дела, в частности, отнесенные к юрисдикции Конституционного суда Украины».

Суд отметил, что правовой статус президента Украины относится к сфере конституционных правоотношений, поэтому официальное толкование Конституции Украины, как и решения вопроса о соответствии закона или другого правового акта об объеме полномочий президента Конституции Украины является исключительным полномочием Конституционного Суда.

Несмотря на то, что в сообщении суда не говорится, кто выступал истцом в деле, по информации «Интерфакс-Украина», истец – глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий.

Напомним, в январе Государственное бюро расследований сообщило о подозрении председателю Конституционного суда Александру Тупицкому.

Ранее Конституционный суд назвал юридически ничтожным указ президента Владимира Зеленского об отстранении на два месяца от должности председателя суда Александра Тупицкого. По этой причине КСУ его выполнять не будет. Более того президенту пригрозили уголовной ответственностью.

В КСУ также заявляли, что соответствующее решение (об отстранении) может принимать исключительно сам суд на специальном пленарном заседании, другой орган или должностное лицо не могут сделать это вместо него.