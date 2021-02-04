Вакцинация от COVID-19 приведет к смягчению ограничений в мире на передвижение между странами.
Такое мнение озвучила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина передает «ТСН».
Политик рассказала, что Украина постоянно общается с Евросоюзом касательно перспектив введения сертификатов вакцинации от COVID-19.
«Не секрет, что вакцина — это новый безвиз. Именно с вакциной международные организации и западные страны связывают либерализацию движения, возвращение к нормальному образу жизни и коммуникации. Мы уже в этом диалоге с ЕС, мы знаем, что происходит каждый день, ведем коммуникацию с государствами-членами и не будем здесь отставать», — сказала Стефанишина.
Уже в апреле 2021 года ситуация с вакцинацией против коронавируса станет входить в спокойное русло и спадет «вакцинационный хайп», уверена она.
При этом именно с вакцинацией в Европе и на Западе связывают возвращение к нормальной жизни без ограничений.
Как мы уже рассказывали ранее, 4 февраля под стенами Верховной Рады, где должны рассмотреть законопроект о системе общественного здоровья №4142, собрался митинг противников вакцинации.
Тем временем, опубликован промежуточный прогноз распространения вакцин против COVID-19 — до июня препараты будут распределены в 92 страны с низким и средним уровнем доходов по международной инициативе COVAX.