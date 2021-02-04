В Херсонской области разгорелся новый скандал — водитель маршрутки выгнал школьника из транспорта за то, что тот хотел оплатить проезд монетами.

Подробности сообщает ТСН. Как отмечается в сюжете, никто из взрослых пассажиров якобы не встал на защиту ребенка и дали водителю выгнать ребенка на мороз.

Так, восьмиклассник Иван зашел в маршрутку, чтобы добраться со школы домой, и протянул водителю горсть мелочи, без сдачи. Но водитель отказался принимать оплату, пришел в ярость и выгнал ребенка на улицу.

«Он вернулся в школу, зашел в слезах и техработник дала ему 10 гривен одной купюрой. Для ребенка это стало шоком», — рассказала классная руководительница Ирина Маскаева.

Мама Вани узнала об инциденте, когда сын вернулся домой. Женщина крайне возмутилась поведению водителя, поскольку у Вани эпилепсия и приступ мог произойти в любой момент.

Он имеет право на бесплатный проезд в городском транспорте, но принципиально оплачивает свои поездки.

А 70-летний водитель Николай Горовой в свою очередь, утверждает, что ситуация была совершенно другая и он не позволил парню ехать, так как тот дал ему монеты, которые вышли из обращения.

«Он зашел, положил по 25 копеек, по 10 и по 50. Я говорю, убери свои деньги, говорю, освободи машину. Он говорит, у меня других денег нет, и все, больше ничего. Я его не толкал, а не выталкивал, он забрал деньги и ушел», — заявил водитель.

Тем временем мать пострадавшего школьника уверена, что у ребенка не было таких копеек, были монеты по одной гривне и две гривны бумажными купюрами. Также она намерена обращаться в суд.

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