Украинский врач Тарас Жиравецкий считает, что вакцинацию от COVID-19 нельзя считать панацеей.

В интервью УНИАН он подчеркнул, что вакцинация не защищает на 100%:

«В Израиле после вакцинации первой дозой есть много повторных случаев ковида и резкого спада пандемии пока что там нет. Антитела вырабатываются через 2-3 недели после введения второй дозы вакцины. Поэтому, если говорить о количестве вакцин, то их нужно будет вдвое больше доз, чем есть населения».

Он также считает, что вакцинировать повально всех граждан нереально: «Я, например, с трудом представляю, как могут в США сделать прививку всем 300 млн населения. Или Бразилия, где проживает 260 млн человек… А об Африке и Индии, вообще речь не идет».

Врач подчеркнул, что уже есть проблемы с изготовлением вакцин, и из-за этого пошло распределение между бедными и богатыми странами: «Украине ничего не остается, как ждать качественную вакцину. Но надо понимать, что массово, как в Израиле, у нас вакцинировать не будут. Ведь, во-первых, там населения всего 8,5 млн, а не 40 млн, как у нас. Во-вторых, территория страны значительно меньше. В-третьих, нельзя сравнивать наши медицинские системы».

Жиравецкий советует не вакцинировать детей (у них течение болезни проходит достаточно легко), а также тех, кто уже переболел (во второй раз заболеть практически невозможно, считает он).

Как сообщалось ранее, чаще всего болеют COVID-19 в Украине люди возрастом 50-59 лет — они составляют 21,4% от всех заболевших.

Всемирная организация здравоохранения призывает развитые страны мира отказаться на начальном этапе от планов быстрой массовой вакцинации населения против COVID-19.