Санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK не будут отменять, поскольку это невозможно.

Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов. Также он отметил, что данное решение готовилось продолжительное время и основывается на материалах спецслужб.

Чиновник назвал работу заблокированных телеканалов информационным терроризмом.

«И до того времени, пока у нас были не в полной мере собраны все материалы об их деятельности на территории Российской Федерации, пока не собрали все это в единый пул, мы не могли принять это решение. Тогда бы мы столкнулись с определенной опасностью отмены таких решений. Эти решения отменить уже невозможно», — отметил Данилов.

Как мы уже рассказывали ранее, один из задержанных во время акции протеста у здания телеканала «НАШ» угрожает совершить самоубийство.

Тем временем, Верховный суд обжаловал указ СНБО, которые подписал президент Украины Владимир Зеленский, о применении санкций к телеканалам «112», NewsOne и ZIK.