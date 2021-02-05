В Евроинтеграционном комитете парламента посчитали, что законопроект №4327, который предусматривает возможность принудительного отселения россиян, не противоречит праву Евросоюза.

Подробности решения обнародовало информационное управление ВР.

«Таким, который не противоречат праву ЕС, комитет признал проект закона №4327 об упорядочении вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период», — указано в сообщении.

Так, документом, поданным Кабмином, предлагается разрешить принудительное отселение в определенные места граждан России, которые находятся на территории нашей страны. В случае, если это абсолютно необходимо для обеспечения национальной безопасности.

Согласно проекту, Служба безопасности Украины обязана во время особого периода выявлять на территории Украины граждан государства-агрессора, которые представляют угрозу национальной безопасности нашего государства, и сообщать о них Генштабу Вооруженных сил Украины.

Последний же должен принять решение об интернировании (отселении) таких лиц с учетом реальных и потенциальных военных угроз нацбезопасности.

Проект закона правительство внесло в Раду в начале ноября 2020 года.

Как мы уже рассказывали ранее, санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака ввели из-за расследования спецслужб Украины, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Тем временем, в ЕС позитивно отреагировали на введение властями Украины санкций в отношении телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина».