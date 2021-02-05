В Украине зафиксировано 4923 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки. В частности, заболели 230 детей и 222 медработников.
Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334), Киеве (321) и Днепропетровской (287) областях.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы — 1885 человек;
умерли — 158.
Всего с начала пандемии в Украине:
заболело — 1237169 человек;
выздоровели — 1063591 человек;
летальных случаев — 22 707;
проведено ПЦР-тестов — 6350442.