В Украине зафиксировано 4923 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки. В частности, заболели 230 детей и 222 медработников.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334), Киеве (321) и Днепропетровской (287) областях.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 1885 человек;

умерли — 158.

Всего с начала пандемии в Украине:

заболело — 1237169 человек;

выздоровели — 1063591 человек;

летальных случаев — 22 707;

проведено ПЦР-тестов — 6350442.

