Курс доллара в феврале ожидается на уровне 27,5 гривен. Банкиры и аналитики прогнозируют дальнейшее укрепление гривны.

Об этом говорится в материале «РБК-Украина».

Старший аналитик группы ICU Тарас Котович указывает на такие факторы укрепления гривны: высокие цены на экспорт, активность нерезидентов на рынке ОВГЗ и подготовку аграриев к весенне-полевым работам: «До конца февраля курс гривны может укрепиться достаточно ощутимо, достигнув 27,5 гривен/доллар».

А по словам директора по рынкам капитала «Альфа-Банка Украина» Татьяны Попович, к укреплению гривны могут привести выплаты до 20 февраля налогов за год, а также зарплат и годовых бонусов. Тогда как уже в начале марта курс гривны может ослабить выплата купона по ОВГЗ: «Но в целом текущая ситуация говорит о возможном укреплении национальной валюты в кратко- и среднесрочной перспективе».

В «Идея Банке» также ожидают дальнейшее укрепление гривны на фоне высоких цен на украинский экспорт. По словам директора департамента казначейства банка Ярослава Кабина, курсовой прогноз на февраль в этом финучреждении составляет 27,50-28,50 гривен/доллар.

В «ОТП Банке», в свою очередь, прогнозируют курс до конца февраля в пределах 27,70 — 28,20 гривен/доллар.

Как сообщалось ранее, в Украине изменили правила продажи валюты, в частности, предоставили украинцам возможность продавать доллары в терминалах, проводить ранее запрещенные операции по обмену валюты.

Группа украинских хакеров нанесла ущерб банкам США и Европы на сумму примерно в 2,5 миллиарда долларов. Хакеры совершали массовые кибератаки на сервисы банковских учреждений Европы и США.