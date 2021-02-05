В Украине намерены делать ежемесячно по пять миллионов прививок от коронавирусной инфекции. И в случае необходимости, это количество можно увеличить в два раза.

Такое заявление в ходе интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ сделал главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

«Если мы просчитаем способности нашей системы здравоохранения, то мы можем делать приблизительно 5 млн прививок ежемесячно. И это без привлечения кабинетов, применяемых для рутинных прививок», — сказал Ляшко.

Также он добавил, что при условии достаточного количества вакцин и ажиотажа, указанное число инъекций может быть увеличено в два раза.

Ученые из Кембриджского университета обнаружили 11 случаев мутации британского штамма B.1.1.7, названной E484K, которая способствует быстрому распространению коронавируса в Южной Африке и Бразилии. Опубликован промежуточный прогноз распространения вакцин против COVID-19 — до июня препараты будут распределены в 92 страны с низким и средним уровнем доходов по международной инициативе COVAX.