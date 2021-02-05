Нынешние темпы вакцинации от COVID-19 позволят миру вернуться к нормальной жизни только через 7 лет, когда будет привито 75% населения планеты.

Об этом сообщает Bloomberg.

В среднем в мире сейчас вакцинируют около 4,5 миллиона человек в сутки.

«При таких темпах потребуются годы, чтобы достичь значительного уровня глобального иммунитета», — сообщает издание.

Ускорить процесс вакцинации При этом отмечается, что в ближайшее время могут появиться новые вакцины от других производителей, что ускорит процесс вакцинации.

Сейчас самый высокий процент вакцинации наблюдается в Израиле. По мнению экспертов, он позволит стране вернуться к нормальной жизни через два месяца. Великобритании через 6 месяцев, США — до конца 2021 года, странам Европы — через 2-4 года.

Как сообщалось ранее, у тех, кто переболел COVID-19, вероятность проявления побочных эффектов после вакцины Pfizer в 2 раза выше, чем у тех, кто не болел.

Ученые из Кембриджского университета обнаружили 11 случаев мутации британского штамма B.1.1.7, названной E484K, которая способствует быстрому распространению коронавируса в Южной Африке и Бразилии.