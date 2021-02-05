В России умер актер Виталий Альшанский.

Как сообщает Telegram-канал «360», о смерти 52-летнего артиста сообщила его крестная мама — Элеонора Шашкова.

По ее словам, Виталий Альшанский долго не отвечал на звонки, женщина вызвала полицию и поехала к нему. Квартиру никто не открыл, поэтому дверь пришлось выбивать. Виталия нашли в квартире мертвым.

СМИ сообщают, что у актера были проблемы с давлением. Предварительная причина смерти — инфаркт. Предполагается, что Альшанский умер мгновенно, он даже не успел отправить СМС, которое писал своей крестной Шашковой. Текст сообщения так и остался «висеть».

Альшанский снимался во многих фильмах и сериалах. Среди них — «Полицейский с Рублевки», «Бригада», «Кухня».

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