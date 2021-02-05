Минимальная зарплата в Украине оказалась почти в десять раз меньше минималки, установленной в богатых странах-членах Евросоюза.

По состоянию на 1 января 2021 года 21 из 27 государств-членов Европейского союза (ЕС) установило минимальную заработную плату.

Подробности обнародовал Евростат.

Согласно официальным данным, минимальная месячная заработная плата, как правило, составляет ниже 700 евро на востоке и более 1 500 евро на северо-западе ЕС.

Как отмечает Евростат, страны ЕС можно разделить на три основные группы в зависимости от уровня минимальной зарплаты.

Отметим, что Дания, Италия, Кипр, Австрия, Финляндия и Швеция не устанавливают показателя минимальной зарплаты.

Минимальная заработная плата была ниже 700 евро в месяцв десяти странах-членах ЕС: Болгария (332 евро), Венгрия (442 евро), Румыния (458 евро), Латвия (500 евро), Хорватия (563 евро), Чехия (579 евро), Эстония (584 евро), Польша (614 евро), Словакия (623 евро) и Литва (642 евро).

Минимальная заработная плата колеблется от 700 евро до 1100 евро в месяц принята в пяти странах: Греция (758 евро), Португалия (776 евро), Мальта (785 евро), Словения (1024 евро) и Испания (1108 евро).

В остальных шести государствах-членах, расположенных на западе и севере ЕС, минимальная заработная плата превышала 1500 евро в месяц: Франция (1 555 евро), Германия (1614 евро), Бельгия (1 626 евро), Нидерланды (1 685 евро), Ирландия (1724 евро) и Люксембург (2 202 евро).

Как мы уже рассказывали ранее, министерство образования и науки Украины подготовило проект приказа о повышении должностного оклада работников учебных заведений, учреждений образования и научных учреждений в 2021 году.

А также, Рада поддержала законопроект №3817, согласно которому вводятся компенсации за задержку выплаты пенсий и зарплат.