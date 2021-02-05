4 февраля на Донбассе зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков.

Об этом сообщили в пресс-службе Штаба ООС.

Так, вблизи Пивденного, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из 82-мм миномета и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказали медицинскую помощь.

Также, в районе населенного пункта Крымское был выявлен факт инженерного оборудования позиций противника в сторону наших подразделений.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска осуществили несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета. А неподалеку от населенного пункта Павлополь оккупанты открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 5 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Неподалеку Новомихайловки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Российская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) раскритиковала закон о переходном периоде, который будет регулировать деоккупацию Донбасса, на котором настаивает украинская сторона.

Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы намерена приложить все усилия для восстановления полноценной работы контрольных пунктов «Счастье» и «Золотое».