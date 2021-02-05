Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды в Украине на выходных, 6 и 7 февраля.

У себя в Telegram она предупреждает о похолодании.

Холоднее всего, по ее словам, будет на севере и северо-востоке. В ночные часы температура воздуха там будет достигать -10-15 градусов, в ночь на воскресенье местами -15-22 градуса. Днем в субботу ожидается -4-9 градусов, в воскресенье -9-12 градусов.

На остальной территории Украины ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -4-10 градусов, в центральной части -9-15 градусов, днем ​​в субботу -1-6 градусов, в воскресенье -4-9 градусов.

На юге будет теплее. Днем 6 февраля около нуля, в воскресенье на юге ожидаются преимущественно «минусы».

На Закарпатье и в Крыму 2-5 тепла.

Синоптик также добавила, что антициклон Gizela обеспечит преимущественно сухую погоду на значительной части территории. Но 6 февраля ожидается снег на юге и юго-западе, а 7 февраля снег пройдет во всей западной части. На Закарпатье и на юге Крыма — вероятно дождь.

В Киеве на выходных будет морозно. В субботу ночью -10-12, днем ​​-5-7 градусов. В воскресенье мороз усилится, ночью -15-17, днем ​​-9-12 градусов. Существенные осадки в течение 6-7 февраля в Киеве не ожидаются.

Следующая неделя начнется со снегопадов — в понедельник западный циклон с атмосферными фронтами принесет очередные снегопады.

Синоптики предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах.

Напомним, 2 февраля, в день сурка, сурок Тимка III не увидел своей тени, что по словам старшего преподавателя биофака Харьковского национального университета Надежды Токарской, является прогнозом раннего прихода весны.

При этом синоптики говорят, что весна в Украине в этом году наступит ближе к началу апреля. Народные синоптики прогнозируют морозы и снег в начале марта, но к середине месяца потеплеет. Правда, ненадолго. Затем снова пойдут дожди с мокрым снегом.

Как сообщал ранее Украинский гидрометеорологический центр, в феврале 2021 года средняя месячная температура в Украине составит от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла — на 1,5-2,0 градуса выше средних многолетних значений.Погода в феврале будет не сильно отличаться от января — ожидаются периоды потепления, морозы, снегопады. Синоптики прогнозируют, что весна немного задержится.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в феврале не порадует украинцев — ожидаются неприятные атмосферные явления и резкие перепады температур.