Погода в Украине 6 февраля ожидается морозной, со снегом в южных регионах, Прикарпатье и Винницкой области. В Карпатах местами ожидается значительный снег. Остальные области Украины проведут выходные без осадков.
Детальный прогноз опубликовал Укргидрометцентр.
Ночью ожидается понижение температуры воздуха до 6-13 градусов ниже ноля. А в северных и центральных областях прогнозируют ночные 16-градусные морозы.
В дневные часы от -1 до -8 градусов. На Закарпатье и юге Одесской области дожди, температура ночью от -1 до -6 градусов, днем — от 0 до -3.
Как мы уже рассказывали ранее, грядущая зима в Украине отметится резкими перепадами погоды, на фоне довольно теплой погоды, ожидаются кратковременные, но довольно сильные похолодания, сильные снегопады, налипание мокрого снега с образованием гололеда.
А синоптик Роман Мурмыло прокомментировал информацию, размещенную на сайте Gismeteo — прогноз погоды обещает в середине февраля 2021 морозы до 27 градусов в Украине, и заявил, что она некорректна.