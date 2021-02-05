6 февраля, в день памяти преподобной Ксении Римлянки, свой День ангела отмечают Ксении и Оксаны. НАРОДНАЯ ПРАВДА предлагает вам подборку красивых открыток и пожеланий, которые помогут поздравить ваших близких. В День ангела Оксаны, Мы желаем полные сани: Взлетел, успехов, вдохновения, Божьего благословения! Еще семейного тепла, Ангел чтобы берег от зла, Чтобы все в жизни удавалось, Хорошо чтобы праздновалось! *** Солнышко высоко уже, Ангел твой весну несет, Свежим дождем весенним, Нежно поливает все. Подарит в именины, Весеннюю тебе красоту, Первый подснежник для тебя, Чтобы заплела ты в косу! Вечер звездный для тебя, И солнечный рассвет, С днем рождения Оксаны, Искреннее поздравления! *** Оксаночка дорогая, мамина утешение! Искрящееся здоровьем, колокольчиками смеха — Чтобы радость и счастье тебя обнимали, Чтобы ангелы Божьи тебя вберигалы! *** Праздников в мире много. Только Оксаны сейчас праздник — Милее всех: Поздравления и дружный смех — Все — тебе, все — для тебя! Смотрит ангел с неба, На твое веселый праздник, И будто хочет напомнить, Что заместитель у тебя есть, На имя, как и твое. Он тебя оберегает, Любит и предостерегает: Хорошая будь люби Бога, И молись святому — И каждый день свой именин, Будь счастлива вместе с ним! *** Если бы смогла я снять с неба две звезды, Или радугу свернуть в перевесло, Тогда наверняка дары эти Я в подарок Ксении принесла. Но по немощи человеческой Я не совершу этого желания, Поэтому желаю от души Здоровья, счастья и любви! *** Как звездочка в небе, Вы прекрасная постоянно. Ксению, искренняя, добрая, милая, Всегда радуете нас. Хотим побажать сегодня В этот праздничный для Вас время, Море радости и любви, Поцелуй — вот для Вас! Смотрите поздравления с Днем ангела Василия .