6 февраля Аксин 'ин день по народному календарю или Ксения — Полузимница. А православный мир чтит блаженную Ксению Петербургскую. Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Аксин 'ин день, Ксения — Полузимница

В этот день поминали Ксению Миласську — христианскую святую, которая жила в 5 веке, которую православная церковь почитала в лике преподобных. Желая посвятить себя Богу и не вступать в брак, она в свое время покинула Рим и отправилась на остров Кос. Там Ксения приняла постриг, а со временем вокруг нее образовалась монашеская община. По преданию, святая вела крайне аскетическую жизнь, ограничивая себя во всем. На Аксин 'ин день приходилась середина зимы, отсюда и прозвище святой.

День памяти блаженной Ксении Петербургской

Святая блаженная Ксения родилась в первой половине 18 века между 1719 и 1730 годами от благочестивых и благородных родителей. По достижении совершеннолетия Ксения Григорьевна сочеталась браком с придворным певчим, полковником Андреем Феодоровичем Петровым и жила с мужем в Санкт-Петербурге. Андрей Федорович умер, оставив Ксению Григорьевну вдовой на 26-м году его жизни. После этого святая Ксения избрала для себя тяжелый путь юродства Христа ради. Надев одежду мужа: надев его белье, кафтан, камзол, она стала всех уверять, что Андрей Федорович вовсе не умирал, а умерла его жена Ксения Григорьевна.

Приметы на 6 февраля

Солнечный день — хорошая весна.

Безветренная погода на Ксению — вторая половина июля будет теплой и сухой, без ветров и дождей.

Метель кружит на Ксению — примета того, что будет дефицит корма для скота.

Облака на светлом небе видно — быть краснопогоддю.

Какая погода стоит на Аксинью, такой и весна будет.

Также в этот день празднуют: Международный день бармена День Боба Марли на Ямайке Напомним, 5 февраля католическая церковь почитала память святой Агаты, а православная церковь отмечала день святого Агафангела, а также великомученика Климента.