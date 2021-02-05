Сьогодні вшановується пам’ять святої Катерини, а День ангела святкують всі Катерини, Катрусі, Каті.
НАРОДНА ПРАВДА публікує найкращі привітання та листівки, з допомогою яких ви можете привітати своїх знайомих з іменинами.
Привітання українською мовою
Нині в нашої Катерини —
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки…
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров’я не підводить,
Й грошенята хай підходять!!!
Вітаю З Днем Ангела!!!
***
В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
***
Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров’я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у Ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у Вашу вдачу!
***
Хай Ангел-Хранитель вночі
Запалить тобі три свічі…
Перша свіча – за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга – за доброту,
правду і прямоту…
Третя свіча – оберіг
Від всіх негараздів і лих.
***
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров’я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов’ю!
Джерело привітань: ogo.ua
Привітання російською мовою
На календаре сегодня
Вновь 7 декабря —
С Днем святой Екатерины
Поздравляю я тебя.
Пусть тебя Екатерина
От напастей защитит,
И в делах твоих поможет,
И врагов угомонит.
Счастья, крепкого здоровья
В этой жизни непростой!
А заступница святая
Будет пусть всегда с тобой.
***
Для праздника у нас с тобой, есть веские причины,
Ведь наступает нынче день Святой Екатерины,
Милый мой Котенок, тебя я поздравляю,
Море радости, любви, в этот день желаю,
Катюша, твое имя, лучшее на свете,
И сама ты лучше всех, на большой планете!
Будь такой же доброй, нежной, и красивой,
И еще тебе желаю, будь всегда счастливой!
***
У Катюши именины,
В день 7 декабря,
С днем Святой Екатерины
Поздравляю я тебя,
Пусть такой чудесный праздник
Принесет тебе красу,
И белей, чем снег прекрасный,
Дарит в жизни полосу!