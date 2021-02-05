Сьогодні вшановується пам’ять святої Катерини, а День ангела святкують всі Катерини, Катрусі, Каті.

НАРОДНА ПРАВДА публікує найкращі привітання та листівки, з допомогою яких ви можете привітати своїх знайомих з іменинами.

Привітання українською мовою

Нині в нашої Катерини —

Найкрутіші іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки…

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров’я не підводить,

Й грошенята хай підходять!!!

Вітаю З Днем Ангела!!!

***

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

***

Ангел вдома в тебе був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров’я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у Ваше серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у Вашу вдачу!

***

Хай Ангел-Хранитель вночі

Запалить тобі три свічі…

Перша свіча – за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга – за доброту,

правду і прямоту…

Третя свіча – оберіг

Від всіх негараздів і лих.

***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров’я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов’ю!

Джерело привітань: ogo.ua





Привітання російською мовою

На календаре сегодня

Вновь 7 декабря —

С Днем святой Екатерины

Поздравляю я тебя.

Пусть тебя Екатерина

От напастей защитит,

И в делах твоих поможет,

И врагов угомонит.

Счастья, крепкого здоровья

В этой жизни непростой!

А заступница святая

Будет пусть всегда с тобой.

***

Для праздника у нас с тобой, есть веские причины,

Ведь наступает нынче день Святой Екатерины,

Милый мой Котенок, тебя я поздравляю,

Море радости, любви, в этот день желаю,

Катюша, твое имя, лучшее на свете,

И сама ты лучше всех, на большой планете!

Будь такой же доброй, нежной, и красивой,

И еще тебе желаю, будь всегда счастливой!

***

У Катюши именины,

В день 7 декабря,

С днем Святой Екатерины

Поздравляю я тебя,

Пусть такой чудесный праздник

Принесет тебе красу,

И белей, чем снег прекрасный,

Дарит в жизни полосу!