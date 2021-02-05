В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 5 февраля.

Синоптики прогнозируют день без осадков, но при похолодании. Сильнее всего похолодало на севере, в центре и на западе, там температура воздуха опустилась до 2-6 мороза. На востоке до 3 мороза. На юге 1-5 тепла.

Днем 5 февраля на Левобережье порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах, кроме юга и юго-востока, гололедица (I уровень небезпечноcти, желтый).

Напомним, 2 февраля, в день сурка, сурок Тимка III не увидел своей тени, что по словам старшего преподавателя биофака Харьковского национального университета Надежды Токарской, является прогнозом раннего прихода весны.

При этом синоптики говорят, что весна в Украине в этом году наступит ближе к началу апреля. Народные синоптики прогнозируют морозы и снег в начале марта, но к середине месяца потеплеет. Правда, ненадолго. Затем снова пойдут дожди с мокрым снегом.

Как сообщал ранее Украинский гидрометеорологический центр, в феврале 2021 года средняя месячная температура в Украине составит от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла — на 1,5-2,0 градуса выше средних многолетних значений.Погода в феврале будет не сильно отличаться от января — ожидаются периоды потепления, морозы, снегопады. Синоптики прогнозируют, что весна немного задержится.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в феврале не порадует украинцев — ожидаются неприятные атмосферные явления и резкие перепады температур.