Пророссийские боевики на оккупированном Донбассе за сутки 5 февраля три раза обстреляли позиции Объединенных сил. К счастью, в результате вражеских атак, украинские военнослужащие не пострадали.

Подробности опубликовало командование ООС на странице в Facebook.

Так, вблизи Новомихайловки оккупанты стреляли из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а также запускали беспилотник через линию разграничения. Боевики с помощью беспилотника сбросили на позиции ООС мину ПОМ-2.

Также перемирие нарушалось вблизи Богдановки, где оккупанты прицельно обстреляли украинские позиции из автоматического станкового гранатомета.

«О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников нет», — заявили в штабе.

Напомним, вчера боевики четыре раза нарушали перемирие на Донбассе. Во время обстрела со стороны боевиков пострадал украинский военный.

Как мы уже рассказывали ранее, российского террориста «ДНР» Евгения Малаева, который ранее был убит на Донбассе, посмертно наградили орденом. Примечательно, что наградное удостоверение выдано от имени президента России Владимира Путина.

А также, российская делегация в ТКГ раскритиковала закон о переходном периоде, который будет регулировать деоккупацию Донбасса, на котором настаивает украинская сторона.