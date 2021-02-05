В столовой Верховной Рады повысились цены, а также слегка изменился ассортимент блюд.

Цены из депутатской столовой опубликовал на фото в Facebook журналист Александр Гончаров.

«А вы бы что заказали? Цены депутатской столовки в ВР. Филе семги за 216 грн. Салат «Царский» за 90 гривен», — подписал снимок автор поста.

Самыми дорогими позициями в меню являются: филе из семги – 174 гривен за 100 граммов, филе семги, запеченное с грушей – 216 гривен за 175 граммов. Более дешевые блюда: котлеты рыбные – 42 гривны за 100 граммов, сырники с изюмом и сметаной – 51 гривна за 100 граммов и деруны – 54 гривны за 100 граммов. Украинский борщ с пампушками стоит 36 гривен.

В начале февраля в супермаркетах выросли цены почти на все категории продуктов.

Ранее эксперты предупредили, что цены на продукты в Украине снова взлетят весной 2021 года. В основном подорожают зерновые, овощи и фрукты. Инфляция в этот период составит 7-8%.

Также сообщалось, что рост потребительских цен в Украине за 2020 год ускорился до 5% с 4,1% по сравнению с 2019 годом. А инфляция снизилась до 0,9% с 1,3% в ноябре и 1% в октябре 2020 года.Цены на хлеб, муку и кондитерские изделия в 2021 году вырастут на 15-25%. Цены на проезд в Украине взвинтят уже в феврале. Сначала подорожает тариф в пригородных и междугородних маршрутках, а следом планируют поднять цену частные столичные перевозчики и, возможно, муниципальный транспорт.