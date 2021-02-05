Министерство здравоохранения Украины рассчитывает до конца 2021 года закончить процесс вакцинации населения от COVID-19. Согласно планам, планируется бесплатно привить 34 миллионов взрослого населения страны.
Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщают УНН.
«В течение пяти этапов вакцинации мы должны охватить, предоставить доступ к вакцине. Вы знаете, что вакцинация у нас добровольная. Предоставить доступ к вакцине всем без исключения гражданам Украины в возрасте от 18 лет. Дети до 18 лет — они не вакцинируют, согласно мировым стандартам… Мы разворачиваем эту программу по вакцинации, для того, чтобы общее количество, это около 34 млн, если мы берем все полностью населения за 100%. То есть, главное предоставить всем доступ к бесплатной вакцинации. Хотим до конца года закончить уже полностью процесс вакцинации», — заявил министр Степанов.
Как мы уже рассказывали ранее, в Украине намерены делать ежемесячно по пять миллионов прививок от коронавирусной инфекции. И в случае необходимости, это количество можно увеличить в два раза.
Также стало известно, что в Украине вернут «красную» зону карантина, если какой-то из регионов будет демонстрировать прирост заболеваемости COVID-19 более 50% количества госпитализированных зараженных в течение 7 дней.