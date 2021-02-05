Украина должна выплатить 5,8 млрд долларов по внешним долгам в течение 2021 года.

Подробные расчеты опубликованы на сайте Министерства финансов Украины.

Суммарный госдолг Украины составляет 568,12 млрд гривен, что на 17 миллиардов меньше, чем в 2021 года. Самые большие платежи припадают на сентябрь – 20,71 млрд гривен по внутреннему госдолгу и 81,4 млрд гривен по внешнему госдолгу.

В июне необходимо выплатить 59,97 млрд гривен по внутреннему долгу и 17,11 млрд гривен.

Также более 78 млрд гривен необходимо выплатить в марте.

А в 2022 году Украине необходимо будет выплатить 136,2 млрд гривен по внутреннему долгу и 129,65 млрд гривен по внешнему госдолгу.

Как мы уже рассказывали ранее, курс доллара в феврале ожидается на уровне 27,5 гривен. Банкиры и аналитики прогнозируют дальнейшее укрепление гривны.

Напомним, с начала января цена на электроэнергию для населения зафиксирована на уровне 1,68 грн/кВт·ч, при этом льготные первые 100 кВт·ч по 0,9 грн/кВт·ч ликвидированы.