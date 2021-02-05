В Украине запускают полноценную работу электронных трудовых книжек.

Соответствующий законопроект №3623 Верховная Рада одобрила во втором чтении, пишет «РБК-Украина».

За документ проголосовали 265 нардепа.

Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже. Другими словам, это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

Предусматривается назначение пенсии через личный электронный кабинет на вебпортале е-услуг Пенсионного фонда. Это можно будет сделать без заявления лица.

Как сообщала ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА, данные из трудовых книжек будут переноситься в реестр в течение пяти лет. Если в системе будут отсутствовать данные о страховом стаже, необходимом для назначения пенсии по возрасту, территориальный орган ПФУ обязан информировать застрахованное лицо об этом и о необходимости их представления.

Верховная Рада поддержала законопроект №3817, согласно которому вводятся компенсации за задержку выплаты пенсий и зарплат.