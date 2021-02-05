Министерство здравоохранения Украины изменило список стран «красной» и «зеленой» зон.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

По данным на 5 февраля, в списке стран «красной» зоны — 80 государств (на шесть больше, чем на прошлой неделе).

Среди них: Австрия, Бельгия, Беларусь, Боливия, Бразилия, Великобритания, Грузия, Дания, Доминиканская Республика, Эстония, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Ливан, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальдивы, Мальта, Мексика, Монако, Молдова, Нидерланды, ОАЭ, Перу, Северная Македония, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, США, Тунис, Уругвай, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Черногория, Швейцария, Швеция.

Как известно, после возвращения из стран «красной» зоны украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложения «Дій вдома». Досрочное прекращение самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.

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