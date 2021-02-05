Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин от COVID-19 производства AstraZeneca и Novavax, первые поставки которой начнутся уже в феврале 2021 года.
Подробности обнародовала пресс-служба Офиса президента.
Так, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что договоренность достигнута о поставках вакцин, разработанных с участием компаний AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и Novavax (США), которые производятся по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute (Индия).
Получение будет реализовываться через контракт между Serum Institute и Crown Agents, отметил министр.
«Как и каждый украинец, жду начала процесса вакцинации. 12 миллионов доз – это хороший сигнал от наших партнеров, и этого будет достаточно, чтобы обеспечить вакцинацию в течение первых месяцев после начала поставок», – в свою очередь подчеркнул Зеленский.
Как мы уже рассказывали ранее, на оккупированном Донбассе зафиксированы первые случаи отказа от вакцинации от COVID-19 российским препаратом «Спутник V». В связи с этим людям начали поступать угрозы и запугивания лишением работы.
Также отметим, нынешние темпы вакцинации от COVID-19 позволят миру вернуться к нормальной жизни только через 7 лет, когда будет привито 75% населения планеты.