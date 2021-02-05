В Украине продолжаются тарифные протесты. 5 февраля украинцы, требуя снижения тарифов на коммунальные услуги, перекрыли сразу две дороги. Напомним, как сообщалось ранее, свыше 90% украинцев поддерживают тарифные протесты против повышения коммуналки.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук в Telegram пишет, что перекрыли трассу «Киев-Харькове» в городе Лубны Полтавской области. Митингующие требовали отмены лицензии ЗАО «Лубныгаз», действие которой заканчивается и должна быть продолжена в марте.

Также люди требовали создать коммунальное предприятие, которое вместо «Лубныгаз» будет обслуживать газораспределительные сети низкого и среднего давления, которые должны быть переданы ему решением полномочных органов местного самоуправления.

По мнению участников протеста, такие действия дадут возможность для снижения тарифов в два раза.

Кроме того, на Закарпатье перекрыли дорогу Свалява-Довге. Местные жители требовали от властей ответственности за ремонт дороги. Проблема в том, что в 2020 году был проведен ремонт дороги, на который потратили 10 млн гривен, но дорога уже начала портиться.

Напомним, 4 февраля под стенами Верховной Рады собрался митинг противников вакцинации.

Также 4 февраля в Киеве под зданием телеканала «НАШ» устроили акцию протеста с требованием закрыть телеканал.