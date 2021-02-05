Бабушкинский районный суд Москвы рассматривает дело о клевете, ответчиком в нем является российский оппозиционер Алексей Навальный. Политика обвиняют в клевете на участника Великой Отечественной Игната Артеменко, который появился в агитационном ролике RT за поправки к Конституции.

Как пишет «Медуза», Навальному грозит штраф до миллиона рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов.

Напомним, Навальный обвиняется по части 2 статьи 128.1 УК («Клевета»). Издание подчеркивает, на момент «совершения преступления» действовала редакция этой статьи, предусматривающая наказание, не связанное с лишением свободы. По этой редакции Навальному грозит штраф до 1 миллиона рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов. Но с конца 2020 года часть 2 статьи 128.1 предусматривает не только штраф и обязательные работы, но и лишение свободы на срок до двух лет, принудительные работы на срок до двух лет или арест на срок до двух месяцев.

Интересно, что прокурор на заседании по делу о «клевете» та же Екатерина Фролова, которая представляла сторону гособвинения на суде по делу «Ив Роше».

Игнат Артеменко, который проходит по делу как потерпевший, участвует в заседании по видеосвязи. Несмотря на то, что он находится дома, он в медицинской маске. На что сам Навальный отметил: «Ваша честь, может вы прекратите издеваться над пожилым человеком. Он сейчас не доживет до конца процесса».

Судья заявила, что санитарные правила никто же не отменял. Навальный напомнил, что ветер находится дома. Судья закончила спор фразой: «Это его право».

При этом, как подчеркивают журналисты, судья путает фамилию ветерана, называя его Игнатенко, а не Артеменко.