Контрразведка СБУ разоблачила и прекратила деятельность агентурной сети ФСБ РФ, которая действовала на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей. В ее состав входили бывшие спецназовцы военной разведки.

Об этом сообщает сайт СБУ.

СБУ установила, что граждане Украины были завербованы и выполняли разведывательные задания кадровых сотрудников ФСБ Вадима Даутова и Дениса Собко.

В частности, российские агенты готовили диверсионные операции. Им было поручено создать условия для совершения диверсий на территории Николаевской области — способствовать проникновению диверсионно-разведывательных групп с временно оккупированных территорий и организовывать специальную подготовку подобранных лиц. Среди объектов посягательств — боевые самолеты Вооруженных Сил на аэродроме «Кульбакино».

Также агенты ФСБ собирали информацию о дислокации и перемещении украинских Вооруженных Сил, кадрового состава и оперативно-служебной деятельности Главного управления разведки Министерства обороны, Сил специальных операций, Штаба ВМС, 73-го Морского центра специальных операций ВСУ.

Для выполнения своих задач агенты проводили вербовочную работу и среди чиновников ВСУ.

«Задокументировано даже намерение похитить и нелегально переместить в страну-агрессора одного из бывших командующих Сил специальных операций. За это российская спецслужба предлагала вознаграждение в 100 тыс. долл. США», — говорится в сообщении СБУ.

https://www.youtube.com/watch?v=0cRij2QKP1s&feature=emb_logo

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины начала изучение возможных связей бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного со спецслужбами РФ. Его подозревают в организации заказного убийства генерала СБУ Андрея Наумова.

Как мы уже рассказывали ранее, полковник СБУ Дмитрий Нескоромный, которого подозревают в заказе убийства генерала спецслужбы Андрея Наумова, в телефонных разговорах называл российского президента Владимира Путина «красавчиком».