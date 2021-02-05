Бумажные трудовые книжки в Украине отменили — пенсии будут начисляться автоматически.

Как сообщалось ранее, данные из трудовых книжек будут переноситься в реестр в течение пяти лет. Если в системе будут отсутствовать данные о страховом стаже, необходимом для назначения пенсии по возрасту, территориальный орган ПФУ обязан информировать застрахованное лицо об этом и о необходимости их представления.

Все эти годы украинцы смогут использовать как бумажную трудовую книгу, так и электронную форму.

Принятый депутатами документ гласит, что сведения о трудовой деятельности вносятся работником и работодателем по наложению квалифицированной электронной подписи в виде сканированных копий трудовой, справок и т.д. После внесения работодатель обязуется выдать работнику оригинал бумажной трудовой книжки на руки под роспись.

«РБК-Украина» отмечает, что страховой стаж исчисляется по данным, содержащимся в реестре застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного социального страхования, в том числе по данным о трудовой деятельности, внесенными в соответствии с ЗУ «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

При этом стаж за периоды, за которые не внесены данные в Госреестр застрахованных лиц, исчисляется в порядке и на условиях, предусмотренных действовавшим ранее законодательством.

Указано, что до завершения включения в реестр застрахованных лиц недостающих сведений о трудовой деятельности работников данные трудовой книжки используются для учета таких сведений за период до вступления в силу данного закона.

Ранее Верховная Рада поддержала законопроект №3817, согласно которому вводятся компенсации за задержку выплаты пенсий и зарплат.