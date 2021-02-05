В Украине намерены ослабить карантинные и протиэпидемические ограничения во время адаптивного карантина, который будет действовать минимум, до мая 2021 года.

Такое заявление глава Минздрава Максим Степанов сделал в ходе встречи, организованной Европейской бизнес ассоциацией, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы уже разработали нормативный акт, который будет регулировать карантинные ограничения в Украине. Карантин планируется продлить до 30 апреля. Ограничения планируется ослабить», — заявил чиновник.

Среди основных послаблений предлагается:

продлить время работы общепитов,

разрешить проведение мероприятий с 50% заполненностью залов по расчету не более 1 человека на 5 кв. м.

При этом, даже в случае введения жестких карантинных ограничений в отдельном регионе — общественный транспорт закрывать не будут.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине вернут «красную» зону карантина, если какой-то из регионов будет демонстрировать прирост заболеваемости COVID-19 более 50% количества госпитализированных зараженных в течение 7 дней.

Тем временем, Минздрав изменил список стран «красной» и «зеленой» зон. По данным на 5 февраля, в списке стран «красной» зоны — 80 государств (на шесть больше, чем на прошлой неделе).