Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем украинцам на русском языке и заявил, что не позволит его приватизировать.
Соответствующее видеообращение было опубликовано на странице президента в Facebook.
По его словам, Россия и одна из политических партий заявляют о притеснениях русского языка. Он записал обращение на русском языке и объяснил почему.
«На русском языке, который мы, между прочим, украинцы, не дадим никому приватизировать и никому не подарим. Хотя бы из-за человека под псевдонимом «Казак Луганский» — он же Владимир Даль», — подчеркнул Зеленский.
Он напомнил, что Даль был уроженцем Луганска.
«А это, если кто-то еще не понял, Украина», — добавил президент.
Как мы уже рассказывали ранее, президент Украины Владимир Зеленский хочет изменить «Нормандский формат», пригласив к участию в обсуждении ситуации на востоке Украины США — Джо Байдена.
Тем временем, Верховный суд обжаловал указ СНБО, которые подписал Владимир Зеленский, о применении санкций к телеканалам «112», NewsOne и ZIK.