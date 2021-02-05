Президент Владимир Зеленский пригрозил жесткими санкциями всем, кто ведет бизнес с оккупированными территориями. Он пообещал нейтрализовать такие угрозы законными способами.

Детали глава государства озвучил в своем видеобращении, которое распространили в Facebook.

По словам Зеленского, те, кто ведет бизнес с ОРДЛО, представляют угрозу для Украины.

«Все те, для кого бизнес с оккупированными территориями является нормой, для кого поддерживать связки с незаконными формированиями на этих территориях является нормой, представляют угрозу для Украины, а значит страна будет с ними бороться. И это тоже норма. Я как президент обязан и буду действовать любыми законными способами для нейтрализации подобных угроз», — заявил президент.

Как мы уже рассказывали ранее, президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем украинцам на русском языке и заявил, что не позволит его приватизировать.

Также стало известно, что санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK не будут отменять, поскольку это невозможно.