На оккупированном Донбассе зафиксированы первые случаи отказа от вакцинации от COVID-19 российским препаратом «Спутник V». В связи с этим людям начали поступать угрозы и запугивания лишением работы.
Подробности опубликовала «Восточная правозащитная группа» на своей странице в Facebook.
Так, на оккупированной части Луганской области в Красном Луче, Антраците и Лутугино от вакцинации отказываются медики, боевики так называемой «народной милиции» и те, кто работает в оккупационных администрациях. Уже известно о почти 30 отказах, но цифра постоянно растет.
По этой причине, медикам грозят невыплатой премий и надбавок, боевикам — увольнением или отправкой на передовую, а «чиновникам» — увольнением и неоплатой больничных в случае заболевания COVID-19.
Как мы уже рассказывали ранее, у тех, кто переболел COVID-19, вероятность проявления побочных эффектов после вакцины Pfizer в 2 раза выше, чем у тех, кто не болел.
Также отметим, нынешние темпы вакцинации от COVID-19 позволят миру вернуться к нормальной жизни только через 7 лет, когда будет привито 75% населения планеты.