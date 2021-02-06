Украина запускают полноценную работу электронных трудовых книжек. Соответствующий законопроект №3623 Верховная рада приняла во втором чтении. За документ проголосовали 265 народных депутата. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это значит, что пенсии будут начисляться автоматически. Предполагается назначения пенсии через личный электронный кабинет на вебпортал е-услуг Пенсионного фонда. Это можно будет сделать без заявления лица. Согласно документу, Реестр застрахованных лиц формирует и ведет Пенсионный фонд. Включение ПФУ в реестр застрахованных лиц недостающих сведений о трудовой деятельности работников должно состояться в течение пяти лет со дня вступления в силу данного закона. Сведения подавать страхователи или застрахованные лица. Если в системе будут отсутствовать данные о страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту, территориальный орган ПФУ обязан информировать застрахованное лицо об этом и о необходимости их предоставления.
Как доказать наличие стажа без трудовой книжки
- При отсутствии у человека трудовой книжки, а также в тех случаях, когда в ней отсутствуют необходимые записи или содержатся неправильные данные о периодах работы, стаж устанавливается на основании других документов, выданных по месту работы, службы, учебы, а также архивными учреждениями.
- Если письменные доказательства трудовой деятельности не сохранились, подтверждение стажа производится органами Пенсионного фонда на основании показаний свидетелей.
Какие документы могут служить доказательством трудового стажа
- справки предприятия;
- выписки из приказов;
- лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы;
- удостоверение и характеристики с места работы;
- трудовые договоры и соглашения с отметками об их исполнении;
- другие документы, содержащие сведения о периодах работы.
Как писал Главком, с января в Украине был проведен перерасчет пенсий тем, кто достиг 65-летнего возраста и выполнил требования по страховым стажем. Однако работающих пенсионеров такое нововведение не коснулось.
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