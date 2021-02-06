За прошедшие сутки, 5 февраля, на Донбассе было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в утреннем возведении пресс-центре штаба операции Объединенных сил. Так, недалеко Новомихайловка вооруженные формирования РФ открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Также недалеко от населенного пункта было зафиксировано пролет беспилотника противника с пересечением линии разграничения, который осуществил дистанционное минирование перед позициями наших защитников миной ПОМ-2. Неподалеку Светлодарска оккупанты вели огонь в сторону наших позиций с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», в районе населенного пункта Богдановка, российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел в сторону украинских позиций по автоматическому станковой гранатомета, а у Водяного, что на Приазовье — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия . Боевых потерь среди наших защитников нет. С начала текущих суток, 6 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня: вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет. «Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами», — резюмируется в отчете.