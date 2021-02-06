Существенное смягчение коронавирусных ограничений в Германии после 14 февраля может привести к резкому ухудшению ситуации с заболеваемостью Covid-19. Об этом предупредил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, — сообщает Укринформ. По словам главы Минздрава, «быстрый выход из локдауну может привести к ситуации, которая сложилась в Португалии или Ирландии», где положение фактически катастрофическим. Если позволят условия, первое, что будет сделано на пути к выходу из локдауну, станет открытие школ и садиков, сказал Шпан, добавив, что пандемия стала «стресс-тестом» для всех, но прежде всего для родителей несовершеннолетних детей. Министр также признал, что понимает разочарование и раздражение населения по поводу медленных темпов вакцинации. Он выразил надежду, что с началом поступлений препарата AstraZeneca со следующей недели процесс пойдет быстрее. В субботу в Германии ожидают 345 тыс. Доз вакцины этого производителя, через неделю — 391 тыс., 19 февраля — 1 млн доз. Применять эту вакцину решено для людей в возрастной категории 18-64, поэтому это позволит ускорить прививки медицинских работников — параллельно с теми, кому за 80 лет.
Напомним, Польша дала возможность Украине приобрести вакцину от коронавируса за ее европейской квоте, которая позволяет закупить Covid-вакцину за «неплохой цене». Как сообщалось, ВОЗ заявила о замедлении темпов распространения коронавируса в мире.