В среду, 6 февраля, День ангела отмечают Ксении и Оксаны. НАРОДНАЯ ПРАВДА предлагает вам подборку красивых открыток и пожеланий, которые помогут сделать праздник ярче. https://www.youtube.com/watch?v=pTfAGvnV_Wk Вновь на землю, бело одетую, Снег легкий пролетает, Это в мороз зима Оксану С днем рождения поздравляет! И известную мудрость издавна Говорили добрые люди, Что которая в этот день Оксана, Так и весна такой будет! Поэтому, Оксанка, Ксению, Ксюша! Приготовь улыбку ясную! Подари в зимнюю стужу Ароматный весну прекрасную! https://www.youtube.com/watch?v=Fq7lW7pAgII *** Сегодня птички щебетали, И мне о том рассказали, Чтобы мы все праздновали, Именины Оксаны. Пусть звезда счастья всегда сияет, Утром, ночью и не угасает. Пусть судьба радостная будет, Добро и радость лишь несет. https://www.youtube.com/watch?v=f2-zP2yFiBY *** Пусть Ангел на именины Осуществит все желания, Несет счастье каждую минуту, Успех и процветание. Радостью жизни вквитчае И добавит здоровья, Мудростью благословляет Добром и любовью! https://www.youtube.com/watch?v=jWjD-QFcE20 Смотрите поздравления с Днем ангела Анны . https://www.youtube.com/watch?v=D56xakmisoQ