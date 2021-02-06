В Пенсионном фонде Украины есть центры обработки данных, где проходит полное дублирование информации. Сведения для начисления пенсии при переходе с бумажного носителя на электронный не потеряются. Об этом заявил заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Александр Малецкий в эфире канала «Украина 24». «Роль трудовой — это информация о трудовых отношениях. На сегодняшний день эта информация поступает в ПФУ от работодателей. Она накапливается, она есть, включая должность, профессиональные признаки работы, приказы о приеме и увольнении с работы. Эта информация уже есть », — рассказал Малецкий. Он заверил, что информация не пропадет, поскольку в ПФУ для этого создают необходимые условия. «У нас есть основной и резервный центры обработки данных, у нас проходит полное дублирование информации. Поэтому потеряться ничего не может », — подчеркнул заместитель председателя правления ПФУ. Как известно, Верховная Рада на заседании 5 февраля во втором чтении приняла законопроект о переходе на электронные трудовые книжки. От бумажных трудовых книжек откажутся не сразу. Законопроект предусматривает пятилетний переходный период: тогда можно использовать и бумажную, и электронную трудовую. Как писал «Главком», с января в Украине был проведен перерасчет пенсий тем, кто достиг 65-летнего возраста и выполнил требования по страховым стажем.

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