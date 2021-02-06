Официальная зарплата журналистов на телеканалах народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака составляла 5000 гривен. Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. «По каждому предприятию, которые находятся под санкциями, они под мониторингом. Соответственно, я могу сказать: предприятие «ТВ выбор» в 2020 году среднее количество работающих — один человек, «Новый формат» — один человек, «Орианта» — один человек, «Телекомпания« 112 »- 33 человека,« Партнер ТВ »- один человек, «Лидер ТВ» — один человек … у нас есть средняя заработная плата в этих компаниях, я могу сказать, что это бедные люди: средняя заработная плата составляет 5000 гривен », — заявил Данилов. Он также добавил, что президент Украины предложил помочь с трудоустройством журналистам тех телеканалов, которые попали под санкции. Глава МВД Арсен Аваков добавил, что знает источники финансирования журналистов на каналах «112 Украина», NewsOne и Zik. По его словам, из этих материалов становится ясно, что «ряд представителей наших граждан имеют черную кассу, которой зарабатывают на военную ситуацию, и этими деньгами финансируют в том числе пропагандистскую деятельность». Отметим, нардеп Козак обладает не только каналами 112, Zik и NewsOne, на которые наложили санкции. СНБО владеет информацией о восьми его телеканалов. Отметим, Служба безопасности Украины предоставит документы по заблокированных каналов, принадлежащих Тарасу Козаку. Это может произойти в ближайшее время. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что уголовный процесс по этому делу может быть длительным, однако блокировка каналов было необходимо еще до конца расследования. Решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против «112 Украина», NewsOne и Zik и их владельца Тараса Козака основывается на доказательствах их финансирования государством-агрессором. Также Центр противодействия коррупции установил, что Козак через свой кипрский оффшор связан с «ЛНР / ДНР» от 2014 года. Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский оценил возможность отмены санкций против каналов 112, NewsOne и Zik через суд. Он заявил, что решение СНБО является безупречным.

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