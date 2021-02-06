В ближайшее время Совет нацбезопасности и обороны может ввести новые санкции против некоторых народных депутатов. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире токшоу «Свобода слова Савика Шустера». Он подчеркнул, что новые санкции будут касаться как отдельных физических, так и юридических лиц, связанных с определенными людьми. «Уверен, что в ближайшее время санкции продлятся против определенной категории физических и юридических лиц. Более того, могу сказать, что там будет ряд депутатов, которые сегодня заседают в Верховной Раде. У нас более чем достаточно аргументов для того, чтобы их ввести. И если кто-то думает, что это была одноразовая акция, то он глубоко ошибается », — сказал Данилов. Отметим, Служба безопасности Украины предоставит документы по заблокированных каналов, принадлежащих нардепу Тарасу Козаку. Это может произойти в ближайшее время. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что уголовный процесс по этому делу может быть длительным, однако блокировка каналов было необходимо еще до конца расследования. Решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против «112 Украина», NewsOne и Zik и их владельца Тараса Козака основывается на доказательствах их финансирования государством-агрессором. Также Центр противодействия коррупции установил, что Козак через свой кипрский оффшор связан с «ЛНР / ДНР» от 2014 года. Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский оценил возможность отмены санкций против каналов 112, NewsOne и Zik через суд. Он заявил, что решение СНБО является безупречным.

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