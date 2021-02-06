Президент Франции Эммануэль Макрона поддержал позиции немецкого канцлера Ангелы Меркель о необходимости завершения строительства российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Bloomberg. Так, после встречи Макрона и Меркель договорились, что должны устранить разногласия по строительству газопровода накануне переговоров с президентом США Джо Байденом. Меркель и дальше продолжает придерживаться позиции по завершению строительства «Северного потока-2». По ее словам, Франция и Германия единственными силами выступили против американских санкций в отношении газопровода и теперь они хотят поднять этот вопрос в переговорах с США. США взамен выступают против запуска трубы и уже ввели ряд санкций, которые к этому причастны. «Мы хотим продолжать совместную работу над более суверенной европейской энергетической стратегии», — сказал президент Франции. К слову, Госдеп США допустил новые санкции против «Северного потока-2». Ранее Соединенные Штаты внесли в санкционного списка российский корабль-трубоукладчик «Фортуна», задействованный в строительстве газопровода «Северный поток-2» На днях новоизбранный председатель Христианско-демократического союза Германии Армин Лашет заявил, что арест российского оппозиционера Алексея Навального не станет причиной для дополнительных санкций против «Северного потока-2». По мнению посла Украины в Германия Андрея Мельника, продолжение строительства газопровода «Северный поток-2» негативно влияет на политический имидж Германии на международной арене. Напомним, две нитки газопровода «Северный поток-2» общей проектно мощностью 55000000000 кубометров газа в год Россия начала строить в 2015 году. Газопровод в 1220 километров прокладывается по дну Балтийского моря — от российского поселка Усть-Луга в немецкий Грайфсвальда — параллельно с уже имеющимся «Северным потоком». Строительство газопровода приостановилось в декабря 2019 года из-за санкций США.

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