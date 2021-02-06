Национальная гвардия Украины получит 10 вертолетов Airbus Helicopters в 2021-2022 годах в рамках реализации контракта с французской компанией. Об этом сообщает пресс служба Нацгвардии. В соответствии с соглашением между украинским и французским правительствами между компанией Airbus Helicopters и госпредприятием «Украинская авиационно-транспортное предприятие« Хорив-Авиа »был подписан контракт о поставках в течение 2018-2022 годов 12 вертолетов типа H225 для нужд Нацгвардии. «В 2021-2022 гг. Нацгвардия получит 10 вертолетов и продолжит подготовку летного и инженерно-технического состава» говорится в сообщении. Отмечается, что вертолеты оснащены двумя мощными двигателями Makila 2A, современной авионикой, новейшими системами управления полетом, системой автоматического пилотирования, системами десантирования личного состава, поиска и спасения, которые значительно снижают нагрузку на пилотов и повышают уровень выполнения задач и обеспечения безопасности полетов. Ранее сообщалось, что украинские пограничники получат 10 французских вертолетов.