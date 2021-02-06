Отсутствие реакции журналистского сообщества в Украине на санкций против каналов «112 Украина», NewsOne и Zik свидетельствует о том, что они согласны с этим решением. Журналисты этих каналов, так же как наркокурьеры, имели осознавать угрозы своей деятельности. Об этом в эксклюзивном интервью «Главкому» рассказал бывший глава Киевского независимого медиа-профсоюза Андрей Яницкий. Яницкий рассказал, что есть заявление общественного совета при Комитете Верховной Рады по вопросам свободы слова, куда входит в том числе Сергей Штурхецкий, как представитель Независимого медиа-профсоюза Украины. «Они не видят угрозы свободе слова, но просят от СБУ аргументы, почему руководство государства именно такое решение приняло. Других заявлений я действительно не видел », — сказал он. По словам медиаэксперта, сначала в журналистского сообщества был шок на санкции против каналов, для кого-то приятный, для кого-то — нет. «Далее отсутствие реакции означает, что все организации в основном согласны с этим решением. А если согласны, то зачем об этом говорить. С точки зрения защиты прав работников есть вопросы. Но когда ты идешь работать наркокурьером, ты понимаешь об угрозах своей профессиональной деятельности, что тебя могут арестовать, избить », — сказал Яницкий. При этом эксперт добавил, что часть людей, которые работают на «112 Украина», NewsOne и Zik, оказались там случайно, вследствие жизненных обстоятельств. «Знаю случаи, когда человек переехала в Киев из Николаева в поисках работы. В эти медиа Очень не вникала, не смотрела эти телеканалы, не было какой-то сформулированной мысли … Когда Медведчук купил Zik, оттуда уволилось 300 человек. Поэтому канала трудно было находить людей. Они платили выше рынка, чтобы эту моральную вреда от работы на канале закрывать », — рассказал Яницкий. Напомним, СНБО ввело санкции против «112 Украина», NewsOne и Zik и их владельца и близкого соратника Виктора Медведчука Тараса Козака. Решение основывается на доказательствах их финансирования государством-агрессором.

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