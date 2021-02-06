Национальный банк Украины (НБУ) не согласовал приобретение бизнесменом Сергеем Тигипко существенной косвенного участия в «Проминвестбанка». Об этом сообщила пресс служба НБУ. «Национальный банк Украины не согласовал сделку с опосредованного приобретения более 99% акций« Проминвестбанка »Сергеем Тигипко», — говорится в сообщении. Отмечается, что решение 5 февраля принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем по результатам всестороннего анализа пакета документов и учитывая проблемные вопросы деятельности «Проминвестбанка». «На сегодняшний день Сергей Тигипко уже является контроллером двух банков -« ТАСкомбанк »и« Универсал банк »- и ряда небанковских финансовых учреждений, которые входят в состав банковской группы», — добавили в Нацбанке. К слову, НБУ наказал Идея Банк за нарушение.