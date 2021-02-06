В Украине по состоянию на 6 февраля зафиксировано 4310 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 220 детей и 191 медработник, — сообщил глава Минздрава Максим Степанов. Также за минувшие сутки:

госпитализировано — 1884 человека;

летальных случаев — 129;

выздоровели — 7158 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 41410 (в частности методом ПЦР — 25590, методом ИФА — 15820).

За все время пандемии в Украине

заболело — 1241479 человек;

выздоровели — 1070749 человек;

летальных случаев — 23516;

проведения ПЦР-тестов — 6376032.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях.

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Напомним, в Украине по состоянию на 5 февраля зафиксировано 4923 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 230 детей и 222 медработника. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334), г. Киев (321) и Днепропетровской (287) областях.