В Украине по состоянию на 6 февраля зафиксировано 4310 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 220 детей и 191 медработник, — сообщил глава Минздрава Максим Степанов. Также за минувшие сутки:
- госпитализировано — 1884 человека;
- летальных случаев — 129;
- выздоровели — 7158 человек;
- осуществлено тестирований за сутки — 41410 (в частности методом ПЦР — 25590, методом ИФА — 15820).
За все время пандемии в Украине
- заболело — 1241479 человек;
- выздоровели — 1070749 человек;
- летальных случаев — 23516;
- проведения ПЦР-тестов — 6376032.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях.
Напомним, в Украине по состоянию на 5 февраля зафиксировано 4923 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 230 детей и 222 медработника. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334), г. Киев (321) и Днепропетровской (287) областях.
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