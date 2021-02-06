В субботу, 6 февраля, в части Украины ожидается дождь и снег, температура ночью 14-16 °, днем 1-7 ° мороза. Об этом сообщили в Укргидрометцентре. «6 февраля облачно с прояснениями. В южной части и на Прикарпатье снег, в Карпатах местами значений снег, на Закарпатье, днем местами в Одесской области и в Крыму дождь; на остальной территории без осадков », — говорится в прогнозе. На дорогах страны гололедица, утер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью 8-13 °, в северных и центральных областях местами 14-16 ° мороза, в Карпатах, на Прикарпатье и юге страны 2-7 ° мороза; днем 1-7 ° мороза, в северо-восточных областях до 9 ° мороза; в течение суток на Закарпатье и юге Одесской области, днем и в Крыму 0-5 ° тепла.

В Киеве сегодня без осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью 8-10 °, днем 4-6 ° мороза. Как сообщалось, в Киеве ожидается значительный снег, поэтому 8-9 февраля въезд крупногабаритного транспорта в столицу будет ограничен.